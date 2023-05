Brand in Stadel bei Oppertshofen geht glimpflich aus

In Oppertshofen hat am Freitag aufgrund eines technischen Defekts wohl eine Scheune Brand gefangen. Weitere Ermittlungen stehen an.

Wegen eines Brandes ist es am Freitag zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Oppertshofen gekommen. Ein Bewohner eines landwirtschaftlichen Anwesens im Tal bemerkte gegen 17.15 Uhr einen Brand in einem Stadel. Eine Großzahl an Feuerwehrkräften der umliegenden Feuerwehren aus Oppertshofen, Tapfheim, Erlingshofen, Bissingen und Donauwörth rückte aus und konnte durch sofort eingeleitete Löscharbeiten ein Ausbreiten des Feuers auf die komplette Scheune sowie auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.

Technischer Defekt wird als Ursache vermutet

Ein im Stadel abgestellter Rasenmäher-Traktor brannte komplett aus. Zudem wurde durch den Brand die Elektroinstallation einer Photovoltaikanlage in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf rund 15000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt am Rasenmähertraktor oder ein Kurzschluss in der Elektroverteilung werden als Ursachen für den Brand in Betracht gezogen. Weitere Ermittlungen stehen an. (AZ)