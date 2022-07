Einbrecher im Sportheim der SpVgg Brachstadt/Oppertshofen

Ein Unbekannter hat auf dem Sportgelände bei Brachstadt und Oppertshofen sein Unwesen getrieben. Er drang auch in einen Container ein.

Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch hat ein Einbrecher das Sportheim der SpVgg Brachstadt/Oppertshofen heimgesucht. Konkret passierte dies zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 12.55 Uhr. Der Täter hebelte nach Erkenntnissen der Polizei gewaltsam ein Fenster auf und gelangte so in die Innenräume. Zudem schlug er an der Außenseite des Gebäudes einen Bewegungsmelder ab. Im Umfeld des Sportheims zwickte der Unbekannte auch das massive Vorhängeschloss eines Lagercontainers auf und durchsuchte diesen. Das Schloss nahm der Eindringling mit.

Ob der Einbrecher auch Beute machte, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Die Höhe des Sachschadens liegt bei schätzungsweise 500 Euro. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)