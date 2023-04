Oppertshofen

22.04.2023

Oppertshofener Bürger fürchten: "Unser Dorf blutet aus"

Plus Wie die Dorferneuerung in Oppertshofen für mehr Vitalität sorgen soll. Es gibt dabei sowohl schnell realisierbare als auch aufwendige Projekte für die Gemeinde.

Von Helmut Bissinger

"Unser Dorf blutet aus.“ So dramatisch formuliert es ein Bürger im Tapfheimer Ortsteil Oppertshofen. Er befürchtet, dass es schwer werde, die leer stehenden Hofstellen zu revitalisieren. "Auf einer Länge von 400 Meter geben die Betreiber demnächst auf“, malt er ein Szenario an die Wand, das niemand im Ort gefällt. Längst hat der Tapfheimer Gemeinderat eine Vitalisierung von Oppertshofen und dem benachbarten Brachstadt in die Wege geleitet.

Dass es eines langen Atems dafür bedarf, wurde bei einer Veranstaltung im örtlichen Gasthaus deutlich. Das Thema: die Vertiefungsplanung zur Gemeindeentwicklung. Dies sei ein Schritt, um bei der angestoßenen Dorferneuerung voranzukommen, erklärte Bürgermeister Marcus Späth. Den beiden Dörfern eine Zukunftschance geben will Franziska Burlefinger. Sie ist Landschaftsarchitektin und hat für ihr Büro "herb und partner“ ( Buttenwiesen) im Vorfeld akribisch einen 30-Punkte-Maßnahmenkatalog erarbeitet.

