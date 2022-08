Pfarrerin Simone Rink verlässt überraschend Oppertshofen

Plus Simone Rink ist nicht mehr Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Oppertshofen/Brachstadt. Die Gründe sind unklar.

Ihre Amtszeit dauerte nur zwei Jahre und vier Monate und endete nun zum 31. Juli. Simone Rink ist nicht mehr Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Oppertshofen/Brachstadt. Dies kam für viele Menschen im Kesseltal überraschend.