Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

In Oppertshofen hat ein Unbekannter ein geparktes Auto angefahren und sich aus dem Staub gemacht. Wer hat Beobachtungen gemacht?

In der Zeit von Freitag 22 Uhr auf Samstag 10 Uhr wurde in der Kesseltalstraße ein geparkter Audi A6 angefahren. Das Fahrzeug war nach Polizeiangaben ordnungsgemäß abgestellt. Als der 23-jährige Fahrzeugführer am Samstagvormittag zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen frischen Sachschaden an der linken Front fest. Hinweise auf den Unfallverursacher sind nicht bekannt. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der PI Donauwörth zu melden. (AZ)