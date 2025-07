Klangvolle Meisterwerke von Bach bis Elgar: Christian Schmitt und Bart Vandenbogaerde in Niederschönenfeld

Mit den unterschiedlichen Klangwelten von Orgel und Violine entführten Christian Schmitt und Bart Vandenbogaerde das hingerissene Publikum in Niederschönenfeld in den musikalischen Kosmos Johann Sebastian Bachs und seiner Bewunderer. So klein und zart die Violine gegenüber der stattlichen Orgel auch erscheinen mag, so glänzend ergänzten sich die beiden Instrumente doch zu einer berückenden Klangwelt, die in der wundervollen Atmosphäre und der klaren Akustik der Wallfahrtskirche ihren besonderen Reiz entfaltete.

