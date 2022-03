Osteraktion 2022 für Kinder: Malt uns, wie der Hase läuft

Kinder können beim Malwettbewerb unserer Redaktion tolle Preise gewinnen. Bis zum 13. April kann man dafür die schönsten Bilder als Foto einschicken.

Bald ist Ostern: Das bedeutet bunte Ostereier und ganz viel Schokolade. All das wird natürlich vom Osterhasen versteckt, und in Kindergärten und Schulen werden fleißig Bilder gemalt. Da kommt die Osteraktion der Donauwörther Zeitung gerade recht: Kinder bis zehn Jahre können dafür bis einschließlich Mittwoch, 13. April, Beweisfotos ihrer Kunstwerke an die Redaktion der Donauwörther Zeitung schicken. Dabei ist es egal, ob die Kleinen den Osterhasen malen, oder was der so bei ihnen am Ostersonntag verstecken könnte.

Die Fotos der Kinderbilder können an die Mail-Adresse: redaktion@donauwoerther-zeitung.de oder per Post an unsere Redaktion in der Heilig-Kreuz-Straße 14 in 86609 Donauwörth, Stichwort „Donauwörther Osterhase“, geschickt werden. Wichtig: Gezählt werden die Bilder nur, wenn sie als Fotos eingehen, versehen mit Namen, Adresse und Alter des Kindes.

Nach Einsendeschluss wird in der Osterwoche auf der Website der Donauwörther Zeitung über die besten, originellsten oder einfach nur schönsten Bilder der Aktion abgestimmt. Den Künstlern winken außerdem tolle Preise: Beispielsweise ein Playmobil-Speedboot mit Unterwassermotor, das große „Was Ist Was Grundschullexikon“ oder ein Pony-Kristallbild zum Selbstgestalten. Außerdem sponsert das Buchhaus Greno in Donauwörth tollen Lesestoff. Grund genug, mitzumachen und den Leserinnen und Lesern zwischen Harburg und Münster zu zeigen, wie der Hase läuft! (AZ)