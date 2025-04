Osteuropäer lässt Führerschein nicht umschreiben: Anzeige

Ein Osteuropäer, der in Donauwörth lebt, hat sich eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingehandelt. Grund: Obwohl er seit über zwei Jahren seinen Wohnsitz in Deutschland hat, ließ er seinen Führerschein nicht umschreiben. Dies ist aber vorgeschrieben. Am Montagnachmittag kontrollierte die Polizei den 29-Jährigen auf der B2 bei Treuchtlingen und bemerkte den Verstoß. (AZ)

