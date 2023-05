Alkoholisierter Autofahrer in Otting aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Polizeikontrolle ist in Otting ein betrunkener Autofahrer kontrolliert worden. Ihn erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot.

Am Freitag ist ein betrunkener Autofahrer in Otting kontrolliert worden. Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth kontrollierte kurz vor Mitternacht ein Auto in der Hauptstraße. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld sowie einen Monat Fahrverbot. (AZ)