Bayernfans bringen Geld ins Ahrtal

Einen ebenso ehrenvollen wie erfreulichen Auftrag hat eine Delegation des FC-Bayern-Fanclubs Red Wood Cats aus Otting ausgeführt. die Nordschweben mit dem Vorsitzenden Erhard Witt an der Spitze fuhren ins Flutkatastrophengebiet und übergaben dort eine Spende in Höhe von 26.600 Euro. Dabei handelte es sich um den Erlös einer Aktion in der Fabrik von Agco in Marktoberdorf. Dort wurden Gegenstände aus der alten Lehrwerkstatt für den guten Zweck versteigert. Stellvertretend durften Witt - er ist Mitglied des Agco-Werks in Asbach-Bäumenheim - und seine Kameraden das Geld den Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft Altenahr aushändigen. Mit der Spende werden zehn Kindertagesstätten mit jeweils 1500 Euro unterstützt. Vom restlichen Betrag erhalten von der Flut betroffene Familien Spenden in Form von Heizungen, Haushaltsgeräten und Weihnachtsgeschenken. Die Red Wood Cats haben in diesem Jahr schon einmal eine größere Summe an die Opfer der Hochwasserkatastrophe überreicht. Wie gemeldet, kamen bei einer Aktion des Vereins damals 37.000 Euro plus Sachspenden zusammen. (AZ)