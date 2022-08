Otting

18:30 Uhr

Beachparty in Otting lockt rund 4000 Gäste

Die Beachparty 2022 in Otting hat rund 4000 Gäste angelockt. Neben einer großen Bühnen-, Ton- und Lichtanlage gehörte ein stattlicher Pool zu den Attraktionen.

Plus Nach der Corona-Zwangspause strömen so viele Menschen wie noch nie zur Beachparty der Landjugend. Die Veranstalter haben weder Kosten noch Mühen gescheut.

Von Wolfgang Widemann

Die jungen Menschen im Donau-Ries-Kreis und darüber hinaus hatten offenbar richtig Bock zum Feiern. Anders dürfte es laut David Herzner, Vorsitzender der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Otting, nicht zu erklären sein, dass bei der Beachparty der Andrang so groß war wie nie. Rund 4000 Gäste tummelten sich in der Nacht auf Sonntag auf dem Festplatz am Rande des Dorfs.

