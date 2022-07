Betrunkener läuft bei Otting auf den Gleisen und wird von Zug erfasst

Ein 65-jähriger Ukrainer ist zu Fuß auf dem Gleisbett am Bahnhof Otting unterwegs. Dann kommt ein Güterzug - und erfasst den Mann. Er wird schwer verletzt.

Es grenzt wohl an ein Wunder, dass dieser Unfall nicht tödlich ausgegangen ist. Am Mittwochabend um 20.50 Uhr erreichte die Leitstelle ein Notruf am Bahnhof Otting. Ein 65-jähriger, stark betrunkener Mann war dort laut Polizei zu Fuß auf dem Gleisbett unterwegs. Er wurde von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und auf den Bahnsteig geschleudert.

Es erfolgte eine sofortige Streckensperrung der Bahnverbindung zwischen Donauwörth und Weißenburg. Der ukrainische Staatsangehörige wurde mit schweren Kopf- und Rumpfverletzungen per Rettungshubschrauber ins Ingolstädter Klinikum zur medizinischen Behandlung geflogen. Eine akute Lebensgefahr habe dort mittlerweile ausgeschlossen werden können, heißt es von den Beamten. Die weitere Sachbearbeitung des Falles wurde von der zuständigen Bundespolizeiinspektion Nürnberg übernommen. (AZ)