Bund gibt 400.000 Euro für die Restaurierung der Schlosskapelle Otting

Seit Kurzem erst gehört die Schlosskapelle Otting der Gemeinde. Für die dringende Sanierung gibt es jetzt Geld vom Bund.

Über 400.000 Euro Förderung aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm fließt an die Gemeinde Otting für die Sanierung der Schlosskapelle Mater Dolorosa. Möglich wird diese Förderung durch das Sonderprogramm XI des Bundes, dessen förderpolitisches Ziel der Erhalt national bedeutsamer oder das kulturelle Erbe mitprägender Kulturdenkmäler ist.

Notwendig sind unter anderem umfangreiche statische Instandsetzungen am Dachstuhl, Dachreiter und Empore sowie die Überarbeitung der Außenhaut. Im Innenbereich sollen Reparaturen der Sichtfassungen der Raumschale, an Stuck, Wandbildern und Kalksteinepitaphien erfolgen. Zudem sind Restaurierungsmaßnahmen an der Ausstattung zur Konservierung des Bestandes erforderlich. Mit all dem kann nun im Frühjahr 2023 begonnen werden. Derzeit ist die Kapelle aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich.

Die Schlosskapelle am nördlichen Ortsausgang von Otting ist ein markantes Gebäude im Ort. Nach jahrelangen Gesprächen und Verhandlungen mit der Diözese Eichstätt konnte die Gemeinde das Gotteshaus in diesem Jahr zum symbolischen Preis von einem Euro erwerben. Kirchenpfleger ist der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Johann Bernreuther. (AZ)

