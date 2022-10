Hunde als Retter: So trainiert die Hundestaffel für den Ernstfall in der Nacht

Die BRK Rettungshundestaffel kann Leben retten. Damit das gelingt, übt das Team im Dunkeln bei Otting. So gestaltet sich das Training.

Luna ist eine von zwölf Rettungshunden des BRK Nordschwaben. Wenn Menschen nicht mehr gefunden werden wollen oder sich verlaufen, kommen ihre Fähigkeiten und die ihrer tierischen Kollegen zum Einsatz. Denn im Ernstfall kann ein guter Rettungshund über Leben und Tod entscheiden. Damit Mensch und Tier im Einsatz als Einheit funktionieren, trainiert die Rettungshundestaffel des BRK in einem Wald bei Otting die knifflige Menschensuche. Damit - egal wie die äußeren Umstände sind - wirklich jeder gefunden werden kann. Sogar Reporterinnen von der Zeitung.