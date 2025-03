Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des FC Bayer Fanclubs “Red Wood Cats”

Kürzlich versammelten sich 133 Mitglieder des FC Bayern Fanclubs “Red Wood Cats” zur Jahreshauptversammlung im Sportheim Otting. Unter der Leitung des ersten Vorsitzenden blickte der Fanclub auf ein ereignisreiches Jahr zurück und plante die kommenden Aktivitäten. Nach einem gemeinsamen Essen eröffnete Witt den offiziellen Teil des Abends. In seinem Bericht hob er das 15-jährige Vereinsjubiläum, das traditionelle Weißwurstfrühstück sowie das Kesselspeckessen hervor. Besonders erfreulich: Die beachtliche Spendensumme von 10.700 Euro, die der Verein im vergangenen Jahr gesammelt hat. Barbara Peiker berichtete von erfolgreichen Veranstaltungen für den Nachwuchs, darunter ein Ausflug in den Skyline-Park, Weihnachtsbacken sowie Kinder- und Jugendfahrten in die Allianz Arena. Auch finanziell steht der Verein auf soliden Beinen, wie Kassiererin Renate Schneider in ihrem Bericht zeigte. Kassenprüfer Stefan Pfeifer bestätigte dies. Ein wichtiger Punkt der Versammlung waren die Neuwahlen. Dabei wurden alle Positionen einstimmig per Akklamation gewählt: 1. Vorsitzender: Erhard Witt; 2. Vorsitzende Cornelia Beck; Kassiererin: Renate Schneider, Schriftführerin: Barbara Peiker. Auch die Beisitzer wurden erneut bestätigt mit einer Ausnahme: Valentin Schimpp legte sein Amt nieder. Für ihn rückt Heike Wenninger nach. Marina Töpfer übernahm die Funktion der Kassenprüferin, da auch Erich Xalter sein Amt niederlegte. Mit Vorfreude blickt der Verein auf das Jahr. Die Höhepunkte im Kalender sind das Weißwurstfrühstück am 3. Mai, das Sommerfest am 9. August sowie die Weihnachtsfeier am 13. Dezember. Besonders spannend: Der Fanclub bewirbt sich für das Traumspiel des FC Bayern München. Die harmonische Versammlung endete ohne weitere Wünsche oder Anregungen seitens der Mitglieder. Erhard Witt dankte allen Engagierten und insbesondere dem “unteren Wirt”.

