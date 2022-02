Der Kampf um das Torhaus von Schloss Otting geht in nächste Runde

Seit Jahren wird darum gestritten, wem das Torhaus von Schloss Otting gehört. Das Urteil des Verwaltungsgerichtes Augsburg ist wohl nur eine weitere Etappe.

Wem gehört das Torhaus von Schloss Otting? Seit Jahren gibt es einen Streit um jene 40 Quadratmeter, die in dem Tor als Wohnraum genutzt werden können. Kernfrage ist schlicht: Wem gehört der Gebäudeteil? Das Verwaltungsgericht Augsburg hat nun mit seinem urteil vom 14. Februar eine Antwort auf diese Frage gegeben, aber damit möglicherweise lediglich die nächste Runde in der Auseinandersetzung eingeläutet, die längst zu einem heftigen Nachbarschaftsstreit der Beteiligten geworden ist.

Das Torhaus gehört eigentlich zum Wirtschaftsflügel von Schloss Otting

Dominique von Herzogenberg und ihr Ehemann Jury, die seit 1998 im Westflügel des Schlosses wohnen und dies auch umfangreich saniert haben, glaubten sich stets als Besitzer des Torhauses. Doch durch die notwendige Reparaturarbeiten an demselben trat zutage, dass die Flurgrenze wohl ganz anders verläuft, als bis dahin gedacht. Der Torbogen gehörte in Wirklichkeit zum angrenzenden Wirtschaftsflügel - heute ein Hotel. Dessen Betreiber und Eigentümer, Marwan Skot, verklagte die von Herzogenbergs auf Räumung und Herausgabe des Torhauses - zu dem er von seiner Seite keinen Zugang hat. "Ich denke es ist klar, dass die Leute dort zu Unrecht wohnen. Ich möchte nur darüber verfügen, was zu meinem Besitz zählt", so Skot.

Wem gehört das Torhaus des Schlosses Otting? Das beschäftigte bereits 2018 den Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler, Schlossbewohnerin und Petentin Dominique von Herzogenberg und ihren Anwalt Rainer Horsch (von links). Foto: Barbara Wild (Archivbild)

Das Verwaltungsgericht gab seiner Klage statt. Es ist nicht die erste juristische Niederlage für die Schlossherrin. Dominique von Herzogenbergs spricht von "Zwangsenteignung", weil die Behörden "ihren Fehler in der Flurkarte nicht zugeben und korrigieren wollen". Der wahrlich seltene und kuriose Fall wird die Gerichte aber weiter beschäftigen. Dominique von Herzogenberg hat angekündigt das Urteil des Augsburger Verwaltungsgericht nicht zu akzeptieren und die nächste Instanz zu bemühen. Auch Skot wird weiter juristisch gegen agieren. Es geht um weitere Grundstücke und Entschädigungen. (fene)

