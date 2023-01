Der Ottinger Kindergarten erhält eine zusätzliche Gruppe

Plus Im Kindergarten in Otting werden bald 43 Mädchen und Buben betreut. Dafür bedarf es einer Sonderlösung.

Der Kindergarten in Otting hat derzeit einen hohen Zulauf. Die Zahl der Anmeldungen ist aktuell so hoch, dass die Plätze nicht ausreichen. Jetzt gibt es eine Lösung.