Reh muss nach Wildunfall unnötig leiden: Anzeige gegen Autofahrer

Ein Autofahrer meldet einen Wildunfall bei Otting erst viel später der Polizei. Damit macht sich der Mann strafbar.

Ein Autofahrer hat sich nach einem Wildunfall bei Otting wenig vorbildlich verhalten. Deshalb muss er nun mit einer Strafe rechnen.

Wie die Polizei berichtet, war der 34-Jährige am Montag um 4.50 Uhr auf der Kreisstraße von Otting in Richtung Wemding unterwegs. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve sprang von links ein Reh auf die Straße. Der Pkw erfasste das Tier frontal. Dieses sprang anschließend auf und lief über eine Wiese davon. Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Der Fahrer, der aus dem Raum Monheim stammt, meldete das Unglück allerdings erst neun Stunden später der Polizei. Dadurch konnte der zuständige Jagdpächter das verletzte Reh erst mit großer zeitlicher Verzögerung suchen, was wohl unnötiges Leid verursachte. Die Folge: eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Jagdgesetz. (AZ)