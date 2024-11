Rückblick auf ein erfolgreiches erstes Weihnachtsbacken

Kürzlich lud der FC Bayern Fanclub Red Wood Cats erstmals zu einem ganz besonderen Event ins Vereinsheim in der Gullenbachstraße in Otting ein: Das Weihnachtsbacken für Kinder. Mit viel Engagement und Freude wurde die Veranstaltung ein voller Erfolg und ließ nicht nur Kinderherzen höherschlagen. In der festlich geschmückten Weihnachtsbäckerei hatten die kleinen Teilnehmer im Alter von sechs bis 12 Jahren die Gelegenheit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Unter Anleitung dekorierten die Kinder in zwei Gruppen – eine am Vormittag und eine am Nachmittag – weihnachtliche Cupcakes. Mit Fondant, bunten Perlen, Ganache und weiteren liebevoll bereitgestellten Materialien zauberten die kleinen Bäckermeister in drei Stunden ihre ganz persönlichen Kunstwerke. Als Höhepunkt gab es für jedes Kind eine kleine Überraschung: eine Schürze mit dem Logo des Fanclubs. Am Ende der Weihnachtsbäckerei durfte jeder seine vier kunstvoll gestalteten Cupcakes in einem praktischen Transportkarton mit nach Hause nehmen – ein süßer Start in die Vorweihnachtszeit für die ganze Familie! Ein herzlicher Dank gilt allen Helfern, die dieses besondere Erlebnis möglich gemacht haben. Die Veranstaltung zeigte erneut, wie wichtig ein engagierter Verein für die Gemeinschaft sein kann. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Events des Fanclubs!

