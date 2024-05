Otting

Sanierung der Schlosskapelle zwingt Gemeinde zum Sparen

Plus Im Haushalt der Gemeinde Otting ist die Sanierung der Schlosskapelle die beherrschende Größe. Sonst wird heuer wenig angepackt.

Von Wolfgang Widemann

Ein großes Projekt bestimmt in diesem Jahr die Aktivitäten der kleinen Gemeinde Otting. Um die Sanierung der Schlosskapelle finanziell zu stemmen, läuft Bürgermeister Wolfgang Lechner zufolge vieles andere "auf Sparflamme". Dies schlägt sich im Haushalt für 2024 nieder.

Die Kommune hat die Kapelle von der Diözese Eichstätt übernommen und richtet nun das historische Bauwerk neu her. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro. Dieser Betrag ist heuer im Etat die beherrschende Größe. Am Ende wird die Gemeinde aber nur einen kleinen Teil davon selbst bezahlen müssen. Denn nicht nur, dass sie mit der Diözese einen bereits überwiesenen Baukostenzuschuss in Höhe von 200.000 Euro ausgehandelt hat - vom Bund und vom Land fließen weitere Förderungen in Höhe von insgesamt 850.000 bis 900.000 Euro.

