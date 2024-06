Otting

15:00 Uhr

Stadel in Otting gerät in Brand

In Otting brannte am Freitag ein Stadel.

Aus einem nicht bekannten Grund geriet am Freitagabend in Otting der Dachbereich eines Stadels in Brand. Die umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz.

In Otting ist am Freitagabend ein Stadel in Brand geraten. Gegen 22.54 Uhr geriet in der Hauptstraße der Dachbereich des Stadels aus unbekannter Ursache in Brand. Dort war Stroh gelagert. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf anliegende Bauten verhindern. Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Wemding, Otting, Weilheim, Heidmersbrunn und Wolferstadt waren mit rund 150 Kräften im Einsatz. (AZ)

