Bank schließt Filialen in Otting und Fessenheim

Plus Die Raiffeisen-Volksbank Wemding macht zwei Zweigstellen dicht. Auch eine Unterschriftensammlung in Otting kann das nicht verhindern.

Die Dörfer Otting und Fessenheim verlieren zum Jahreswechsel einen Teil ihrer Infrastruktur. Die Raiffeisen-Volksbank (RVB) Wemding schließt ihre Zweigstellen in den beiden Orten. Die Ottinger versuchten, diesen Schritt mit einer Unterschriftensammlung zumindest teilweise zu verhindern. Sie hatten aber keinen Erfolg.