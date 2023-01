Bahnhof mit WC: Gemeinde Otting bittet um finanzielle Hilfe

Plus Nur der Bahnhof Otting/Weilheim verfügt in der Region über ein Gebäude mit Wartesaal und Toiletten. Nun sollen die Kosten auf mehr Schultern verteilt werden.

Der Bahnhof Otting/Weilheim bietet im Donau-Ries-Kreis einen einmaligen Service. Nur an diesem Haltepunkt gibt es ein Gebäude, das sowohl über einen beheizten Wartesaal als auch über Toiletten verfügt. Diesen Service haben die Reisenden aber nicht der Deutschen Bahn zu verdanken. Vielmehr unterhält die Gemeinde Otting mit Unterstützung der Stadt Monheim diese Einrichtungen. Das kostet aber Geld – und zwar so viel, dass die kleine Jura-Kommune nun um Hilfe bittet.