Duo beim Ladendiebstahl erwischt

Ein Duo wurde am Freitagvormittag beim Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Bahnhofstraße erwischt. Eine 20-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann bezahlten zwar einige Waren an der Kasse, hatten jedoch zusätzlich Produkte im Wert von rund 53 Euro in ihren Taschen versteckt. Nach der polizeilichen Aufnahme des Falls wurden beide wieder entlassen. Die Polizei Donauwörth leitete ein Strafverfahren ein, zudem erhielten die Täter ein Hausverbot vom betroffenen Geschäft. (AZ)

