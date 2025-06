Papiertonne gerät aus unbekannter Ursache in Flammen

Zu einem Papiertonnen-Brand wurde die Feuerwehr nach Schweinspoint gerufen. Der Behälter hatte am Mittwoch gegen 8 Uhr aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge Rauch in der Schloßstraße bemerkt, woraufhin Mitarbeiter einer dort ansässigen Einrichtung sofort die die brennende Großraumtonne für Altpapier aus dem Tonnenunterstand zogen und dann mit Handfeuerlöschern begannen, sie zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr sorgte schließlich dafür, dass der Brandherd vollständig abgelöscht wurde. Da derzeit nicht vollständig geklärt ist, wie die Tonne in Brand geraten konnte, sind weitere Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Rain nötig. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. (AZ)

Marxheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brandursache Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis