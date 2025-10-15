100 Tage neues Parksystem an den Krankenhäusern: Der Ärger geht weiter

Seit gut 100 Tagen ist das neue, schrankenlose Parksystem an den beiden gkU-Häusern - der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth und dem Stiftungskrankenhaus in Nördlingen - in Betrieb. Zeit genug, sich an veränderte Abläufe, neue Bezahlmethoden und die Handhabung des anfangs fremden Automaten zu gewöhnen. Oft ist es ja lediglich die Verinnerlichung von etwas Neuem, bis es ganz selbstverständlich in den Alltag integriert wird. Haben sich die Nutzer der Parkplätze inzwischen mit der zunächst ungewohnten Handhabung vertraut gemacht? Können sie dem System der Mobility Hub Parksystem GmbH vielleicht sogar Positives abgewinnen?

Tatsächlich erreichen unsere Redaktion auch nach gut drei Monaten noch immer aufgeregte Mails von Parkenden, die schlechte Erfahrungen machen und sich ungerechtfertigterweise schmerzhaft zur Kasse gebeten fühlen. Immer dann nämlich, wenn die Vertragsstrafe fällig wird und die Mobility Hub Parkservice GmbH Zahlungsaufforderungen in Höhe von 54 Euro schickt.

Vater eines kranken Kindes: „Menschliches Versehen in einer Ausnahmesituation.“

Als „wirklich schlimm“ etwa bezeichnet ein Herr aus Marktoffingen seine jüngsten Erlebnisse. Wie er schildert, habe der Automat am Stiftungskrankenhaus Nördlingen nicht funktioniert und er sei zum Info-Schalter gegangen. Mithilfe des Personals habe er dann festgestellt, dass seine Parkzeit die ersten, kostenfreien 30 Minuten noch nicht überschritten hatte. Daraufhin sei er zum Auto gelaufen und weggefahren. Tage später kam die Mitteilung, er müsse 54 Euro bezahlen. Begründung: Seine Parkdauer habe 33 Minuten betragen. Mit dem Gang zum Auto und dem Wegfahren war er also knapp über die gebührenfreie Zeit gekommen. „Nachdem ich mich beschwert hatte“, so der Marktoffinger, „hat mir die Firma Mobility Hub Parkservice die Strafgebühr kulanzhalber erlassen.“ Dennoch ist er der Meinung: „Da stimmt was im System nicht!“

Der Vater einer achtjährigen Tochter schildert, wie er mit dem schmerzgeplagten Kind, das eine Ohrenentzündung hatte, abends kurz vor 20 Uhr ans Donauwörther Krankenhaus gefahren kam. Auch nach der ärztlichen Untersuchung hatte das Mädchen noch Schmerzen, was ihn als Vater in eine Stresssituation versetzt habe. „Aus diesem Grund vergaß ich leider, die Parkgebühr zu entrichten - ein menschliches Versehen in einer Ausnahmesituation.“

Mobility Hub Parkservice: „54 Euro sind verhältnismäßig.“

Die Folge: Statt einer regulären Parkgebühr von einem Euro musste er 54 Euro bezahlen. „Diese Höhe scheint mir völlig unverhältnismäßig - insbesondere da es sich nicht um einen Freizeit- oder Einkaufsparkplatz handelt, sondern um das Gelände einer medizinischen Einrichtung.“ Der Mann spricht von „mehr Profit als Fairness“ und sieht das Ganze als „unvereinbar mit dem Zweck einer Klinik, die Menschen in Not helfen soll“. Er findet: „Eine Klinik sollte kein Ort sein, an dem man sich zwischen der Sorge um ein krankes Kind und einem drohenden Bußgeld entscheiden muss.“ Noch krasser drückt es ein weiterer empörter Leserbriefschreiber aus. Er formuliert es so: „Wieder einmal haben es gierige, findige, skrupel- und charakterlose Individuen geschafft, sich am schwer verdienten Geld unschuldiger Menschen zu bereichern.“

Die Mobility Hub Parkservice GmbH begründet die Höhe ihrer privaten Vertragsstrafe gegenüber unserer Redaktion mit der Zusammensetzung mehrerer Kostenbausteine: Bearbeitung des Vorgangs, Halterabfrage beim Kraftfahrtbundeamt, Postversand, sowie Mehrwertsteuer. Im Unterschied dazu würden bei einem öffentlich-rechtlichen Bußgeld weder Halterabfrage, noch Mehrwertsteuer anfallen. Sobald jedoch ein Falschparker das „Knöllchen“ von Politesse oder Polizei ignoriere, würden ebenfalls zusätzliche Gebühren anfallen.

Mobility Hub schreibt wörtlich: „In der Praxis liegt die niedrigste Stufe im öffentlichen Bereich bei 48,50 Euro für eine Überschreitung von bis zu 30 Minuten, nach drei Stunden steigt der Betrag bereits auf 68,50 Euro. Vor diesem Hintergrund sind 54 Euro im privatrechtlichen Kontext verhältnismäßig, zumal Mobility Hub Parkservice auf eine Staffelung wie im öffentlichen Bereich bewusst verzichtet und auch keine Mahngebühr aufruft.“

Welche Erfahrungen machen unsere Leserinnen und Leser mittlerweile? Schreiben Sie uns, ob sich die große Aufregung aus den ersten Wochen gelegt hat. Teilen Sie uns gerne mit, wie sie das neue Parksystem heute erleben und empfinden: redaktion@donauwoerther-zeitung. de oder redaktion@rieser-nachrichten.de.