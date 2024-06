10.000 Euro Schaden: Frau missachtet Vorfahrt

Weil sie ein anderes Auto wohl übersehen hatte, verursachte eine 19-Jährige einen Unfall in der Donauwörther Parkstadt.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden ist am Mittwoch in der Parkstadt passiert. Um 10.20 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Auto laut Polizei von der Dr.-Loeffellad-Straße nach rechts in die Schellenbergstraße ein. Dabei übersah sie den von links ankommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen eines 61-Jährigen. Durch die folgende Kollision entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Beide Beteiligte gaben den aufnehmenden Beamten vor Ort gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Die 19-Jährige wurde wegen der Vorfahrtsmissachtung angezeigt. (AZ)