Brandstiftung: Unbekannter steckt brennendes Papier in Briefkasten

Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Donauwörther Parkstadt glücklicherweise niemand. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei Donauwörth ermittelt wegen eines Falls Sachbeschädigung durch Brandstiftung. Im Zeitraum von Sonntagabend um 22 Uhr bis Montagmorgen um 7.30 Uhr steckte ein bislang Unbekannter eine Zeitung in Brand und schob das brennende Papierbündel in den Briefkasten einer Mehrparteienhauses. Dieser schmorte an, die Flammen griffen jedoch nicht auf das Gebäude über. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)