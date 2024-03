In Donauwörth wird zweimal eingebrochen

Bei zwei Einbrüchen in Donauwörth bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Bei den Vorfällen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1800 Euro.

Gleich zweimal sind bislang Unbekannte in den vergangenen Tagen in der Parkstadt in Häuser eingestiegen. Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr drang eine unbekannte Person laut Polizei in eine Wohnung in der Perchtoldsdorfer Straße ein, indem sie die Terrassentür aufhebelte. Sie stahl eine Kamera im Wert von rund 800 Euro. Im Zeitraum vom 27. Februar, 17 Uhr, bis 5. März, 7.15 Uhr, wurde die Balkontür eines Reihenhauses in der Prinz-Eugen-Straße aufgebrochen. Obwohl sämtliche Räumlichkeiten durchsucht wurden, scheint nichts entwendet worden zu sein. Der Sachschaden hier beläuft sich auf circa 1000 Euro.

In beiden Fällen hat die Polizeiinspektion Donauwörth Spuren gesichert und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)