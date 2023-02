Jugendlicher wird beim Ladendiebstahl in Parkstädter Tankstelle erwischt

Der Betreiber einer Tankstelle in der Parkstadt beobachtete am Freitag einen Jugendlichen, wie er einen Kaugummi stahl. Den erwartet nun eine Anzeige.

Ein 16-Jähriger ist am Freitag beim Diebstahl in einer Tankstelle in der Parkstadt erwischt worden. Vier junge Männer hatten die Tankstelle betreten. Deren Betreiber beobachtete auf den Aufnahmen der Überwachungskamera, wie einer der Männer einen Kaugummi im Kassenbereich aus dem Regal nahm und in seine Jackentasche steckte.

Polizei kommt dem Ladendieb über das Kennzeichen des Autos auf die Spur

Ein anderer der vier jungen Männer zahlte währenddessen seine Tankrechnung. Danach verließen alle zusammen die Tankstelle und fuhren in einem Auto davon. Über das Kennzeichen konnte der 16-Jährige aus Rögling als Täter ermittelt und überführt werden. Wie die Polizei mitteilt, erwartet den Geständigen nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)