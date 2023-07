Marillenbaum angesägt: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang Unbekannter hat wohl in den vergangenen Tagen einen Baum angesägt. Beim dem Unwetter am Mittwoch fiel er darum quer über den Gehsteig.

Die Polizei Donauwörth ist auf der Suche nach einem äußerst kuriosen Täter: Offenbar hat jemand in den vergangenen Tagen heimlich einen Marillenbaum am Gartenrand eines Wohnhauses in der Heinrich-Prater-Straße in Donauwörth angesägt. Durch das Unwetter am vergangenen Mittwoch riss der Wind den angesägten Baum um und schleuderte ihn auf den Gehsteig. Dabei wurde auch der Zaun vor dem Haus beschädigt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei erstattete Anzeige gegen Unbekannt und bittet mögliche Zeugen der Sägeaktion, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)