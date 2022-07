Parkstadt

10:01 Uhr

Radfahrer prallt in Donauwörther Parkstadt gegen Auto

Am Mittwochabend fährt in der Donauwörther Parkstadt ein Fahrradfahrer in das Auto einer 20-Jährigen. Nun wird der Radler gesucht.

In der Donauwörther Parkstadt ist am Mittwochabend ein Radfahrer gegen ein Auto geprallt. Laut Polizei war gegen 22.10 Uhr die 20-jährige Autofahrerin aus Rain auf der Jurastraße in Richtung Sternschanzenstraße unterwegs. Auf Höhe des Freibas prallte ein unbekannter Radfahrer gegen den Wagen der jungen Frau. Dabei entstand am Auto der Fahrerin nach ihren Angaben ein leichter Sachschaden. Die Donauwörther Polizei sucht Zeugen Zunächst einigten sich die beiden darauf, den Schaden nicht zu melden, zumal der Radfahrer auch keine Verletzungen davon trug, und notierten keine Personalien. Schließlich entschied sich die 20-Jährige den Unfall doch der Polizei zu melden. Zeugen und der Fahrradfahrer werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

