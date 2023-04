Tankleck an Auto sorgt für Benzinspur in der Parkstadt

Ein Autofahrer hat in der Parkstadt eine Benzinspur hinterlassen. Grund dafür war ein Defekt an seinem Tank.

Ein Donauwörther hat am Montag bei der Polizei per Handy gemeldet, dass sich aufgrund eines Defekts an seinem Auto der komplette Tankinhalt auf den Fahrbahnen der Benno-Benedicter-Straße sowie der Jurastraße ergossen hatte. Einsatzkräfte der Feuerwehr Donauwörth rückten aus und banden den Kraftstoff. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden nicht. Es erging eine Schadensmeldung an die Stadt Donauwörth, teilt die Polizei mit. (AZ)

Lesen Sie dazu auch