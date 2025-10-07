Parks und ein besonderer Turm im Alfred-Delp-Quartier geplant

Wer heute dort steht, wo sich einst die Hauptwache der Alfred-Delp-Kaserne befand, der blickt auf eine Großbaustelle. Rechter Hand, in Richtung Südhang, wächst das neue Donauwörther Quartier bereits: Neue Wohnhäuser entstehen, eines nach dem anderen; Straßen sind frisch asphaltiert, Rohre für Versorgungsleitern ragen aus dem Boden. Vorne im Quartier werden derzeit über 80 Wohnungen hochgezogen, staatlich gefördert. Das 30 Hektar große Areal soll zudem - möglichst bis zur Landesgartenschau 2028 - eine Reihe von parkähnlichen Grünanlagen erhalten. Diese wurden kürzlich im Rathaus vorgestellt.

