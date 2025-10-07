Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Parkstadt: Turm und Parks im Delp-Quartier geplant

Donauwörth

Parks und ein besonderer Turm im Alfred-Delp-Quartier geplant

In der Donauwörther Parkstadt entstehen im neuen Quartier nicht nur viele neue Wohnungen, sondern auch Grünzüge für möglichst alle Bürger.
Von Thomas Hilgendorf
    • |
    • |
    • |
    So könnte es in einem neuen Park am Rande des Alfred-Delp-Quartiers aussehen: mit Aussichtsturm und Spielplatz.
    So könnte es in einem neuen Park am Rande des Alfred-Delp-Quartiers aussehen: mit Aussichtsturm und Spielplatz. Foto: Brugger Landschaftsarchitekten

    Wer heute dort steht, wo sich einst die Hauptwache der Alfred-Delp-Kaserne befand, der blickt auf eine Großbaustelle. Rechter Hand, in Richtung Südhang, wächst das neue Donauwörther Quartier bereits: Neue Wohnhäuser entstehen, eines nach dem anderen; Straßen sind frisch asphaltiert, Rohre für Versorgungsleitern ragen aus dem Boden. Vorne im Quartier werden derzeit über 80 Wohnungen hochgezogen, staatlich gefördert. Das 30 Hektar große Areal soll zudem - möglichst bis zur Landesgartenschau 2028 - eine Reihe von parkähnlichen Grünanlagen erhalten. Diese wurden kürzlich im Rathaus vorgestellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden