Polizei sucht Zeugen für einen Parkunfall

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 7.30 und 15.50 Uhr war ein schwarzer Volvo auf einer öffentlichen Parkfläche in der Augsburger Straße in Donauwörth, in Höhe der Feuerwehr geparkt. Als die Besitzerin am Nachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugvorderseite fest. Laut Polizei liegt die geschätzte Schadenssumme bei rund 1000 EUR. Der Unfallverursacher hatte sich nicht um den Schaden gekümmert.

Die Polizei Donauwörth bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei Donauwörth, Telefon 0906 70667-0, zu melden. (AZ)