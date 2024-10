Brennende Müllcontainer sorgen für Feuerwehreinsatz in Bäumenheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben aufmerksame Passanten einen schlimmeren Brand in Bäumenheim verhindert. Gegen 00.05 Uhr bemerkten aufmerksame Passanten zwei brennende Papiercontainer auf einem Wohnanwesen in der Donauwörther Straße. Geistesgegenwärtig schoben die Zeugen die Container vom Anwesen und verhinderten so möglicherweise ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.

Der Brand wurde durch die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim gelöscht, die mit 20 Kräften anwesend war. Polizeiliche Ermittlungen vor Ort ergaben, dass möglicherweise ein entzündeter Feuerwerkskörper für den Brand verantwortlich war. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)