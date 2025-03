Stadtkapelle Rain: Passionsmusik, Willkommensgruß ans Frühjahr und ein neuer Konzertsaal

Ein neuer Ort und ein neues Konzept für die Stadtkapelle Rain. Das bundesweit prämierte Ensemble unter Leitung von Andreas Nagl wird sich erstmals im Veranstaltungssaal/in der Aula des neuen Schulzentrums auf großer Bühne präsentieren und tut das mit zwei gegensätzlichen Programmen: Am Samstag, 12. April, Passions - und Frühjahrskonzert am Samstag, den 12. April, um 20 Uhr gibt es ein Passions- und ein Frühjahrskonzert an ein und demselben Abend.

Den Kartagen so kurz vor Ostern geschuldet, beginnen die Musikerinnen und Musiker das Programm mit einem Passionskonzert. Zur Aufführung kommt die „Sinfonia No. 2 La Passio de Crist“ des spanischen Komponisten Ferrer Ferran. „Dieses fordernde, zeitgenössische Werk fasst die neutestamentliche Geschichte einschließlich der Passion eindrucksvoll in eine moderne Klangsprache“, schildert Orchesterleiter Andreas Nagl. Es rangiert beim Schwierigkeitsgrad unter der Kategorie „Höchststufe“ und wir einmal mehr die Leistungsfähigkeit der Rainer Stadtkapelle demonstrieren. Die drei Sätze handeln von: 1. Geburt, Ermordung der Unschuldigen, Taufe. 2. Den drei Versuchungen. 3. Ankunft beim Tempel, Abendmahl, Verhaftung, Verurteilung, Kreuzigung und Hoffnung. Der Kom­po­nist fasst dar­in das gro­ße Leid, aber auch die tief ver­wur­zel­te Hoff­nung ein­drucks­voll in Töne.

Texte und Illustrationen runden das sinnliche Gesamterlebnis ab

Ergänzend zur Musik wird der Schauspieler Schorsch Thaller die entsprechenden Bibelstellen rezitieren. Und um das sinnliche Erlebnis abzurunden, werden eigens für diese Musik eigens angefertigte Illustrationen von Linda Mosena visualisiert. „So entsteht ein ganz besonderes stimmiges Gesamtwerk aus Musik, Sprache und Bild, auf das wir uns schon sehr freuen und an dem wir Sie gerne teilhaben lassen“, sagt Andreas Nagl.

Ganz im Gegensatz dazu steht der zweite Teil dieses Konzertabends, der schwungvoll eine stimmungsvolle Leichtigkeit mitbringen möchte. Melodien von Johann Strauß werden erklingen, dessen 200. Geburtstag die Musikwelt in diesem Jahr feiert. Zudem gibt es lateinamerikanische Rhythmen und Harmonien, die Manuel Ehlich auf dem Marimbaphon spielen wird. Witzige Charleston-Melodien aus den 20er Jahren runden diesen Teil ab, der als Frühjahrskonzert deklariert ist. (AZ)

info: Eintrittskarten gibt es online unter https://tickettune.com/stadtkapellerain oder direkt im Tourismusbüro der Stadt Rain oder an der Abendkasse (Restkarten).