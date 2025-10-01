Abschied von Pater Georg: Der beliebte Seelsorger wechselt von Kaisheim nach Bregenz

Seit Oktober ist Pater Georg Gantioler nicht mehr Priester in Kaisheim/Altisheim beziehungsweise Donauwörth. Er hat eine neue Aufgabe in der geistlichen Familie „Das Werk“ (FSO) übernommen, der er seit 1989 angehört. Ihr Mutterhaus ist im Kloster Thalbach in Bregenz. Der gebürtige Innsbrucker hatte nach der Pflichtschule zunächst eine Ausbildung zum Buchbinder absolviert, holte dann sein Abitur nach und studierte Theologie in Innsbruck. 1996 wurde er zum Priester geweiht, war Pfarrer in der Diözese Feldkirch und Regionalverantwortlicher der Priestergemeinschaft des „Werkes“ in Österreich und Deutschland.

In Donauwörth wirkte Pater Georg seit 2019 als Vorsitzender des Theresienwerks Augsburg. Ziel des Vereins ist es, Leben und Lehre der heiligen Therese als Lebensinspiration für den Alltag bekannt zu machen. Seit September 2021 war er darüber hinaus als Pfarrmoderator und mithelfender Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft Kaisheim eingesetzt. Diese umfasst die Pfarreien Mariä Himmelfahrt in Kaisheim (mit Filialkirche Sankt Georg in Hafenreut) und Sankt Willibald in Altisheim (mit Filialkirche Sankt Blasius in Leitheim). Überörtlich brachte er sich als Mitglied der Abteilung Evangelisierung des Bistums Augsburg und bei Glaubenskursen im Haus St. Ulrich in Hochaltingen ein.

Pater Georgs Kernaufgabe: den Glauben verkünden

Im Patroziniumsgottesdienst verabschiedete sich Pater Georg jetzt im Kaisheimer Münster. Dankbar blickte er auf die vergangene Zeit, auf Wohlwollen und Herzlichkeit, die er erfahren durfte. Bürgermeister Martin Scharr, dankte Pater Georg für dessen vielfältiges Wirken. Im Namen der Pfarreiengemeinschaft hoben die Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte und des Pastoralrates sein seelsorgerliches Wirken und die stete Ansprechbarkeit hervor. Sie überreichten einen Gutschein für eine maßgeschneiderte Albe sowie einen Geschenkkorb. Von den Ministranten erhielt er einen Korb mit selbst gestalteten Steinen. Die Feier klang mit dem Pfarrfest aus.

Am letzten Sonntag im September verabschiedete sich Pater Georg dann von der Pfarrei St. Willibald in Altisheim. Begleitet von Orgelspiel, Sologesängen und Chor, von Ministrantinnen und Ministranten erfolgte der Einzug in die Pfarrkirche. In seiner Predigt ging er auf Wendepunkte im Leben des Heiligen Franz von Assisi ein und schlug den Bogen zur Frage, wo jeder einzelne Gläubige ganz persönlich in Bezug zu Jesus steht.

Vergelt‘s Gott für das stets gute Miteinander

Mit einem Vergelt‘s Gott dankte er für das stets gute Miteinander und lud zum Besuch an seine neue Wirkungsstätte im Kloster Thalbach in Bregenz ein. Dort wird er unter anderem in der Familienpastoral seiner Gemeinschaft tätig sein. Die Ministrantinnen und Ministranten zeigten ihre Dankbarkeit mit einem Plakat „ADE und alles Gute unserem Pater Georg“. Sonja Steidle, Mitglied im Pastoralrat Kaisheim und im Pfarrgemeinderat Altisheim, überreichte ein Fotoalbum mit Rückblicken auf sein Wirken.

Die Mesnerinnen Christine Rotzer und Claudia Fackler bedauerten den Weggang und übergaben eine Festschrift des Theatervereins, eine Motivkerze sowie eine Flasche Leitheimer Wein. Abschließend dankte Kirchenpfleger Konrad Steidle für die stets gute Zusammenarbeit mit der Kirchenverwaltung.

Nach dem Gottesdienst nutzten viele Kirchenbesucher die Gelegenheit, sich von ihrem beliebten Seelsorger mit persönlichen Worten zu verabschieden. Mit 1. Oktober trat P. Gerhard Huber FSO die Nachfolge von P. Georg an und wird bei der Vorabendmesse am 11. Oktober 2025 im Kaisheimer Marienmünster feierlich in der Pfarreiengemeinschaft begrüßt werden. (AZ)