Kulturprogramm des Peichinger Bauerntheaters: Lachen bis zur Atemnot

Auf der Suche nach einem humorvollen Samstagabend? Nach einem abendfüllenden Programm zum Ablachen? Dann ist das Peichinger Bauerntheater auch im kommenden Herbst einen Besuch wert. Ob Kabarett, Comedy oder Musik - Akteure mit einer breiten Palette an Kleinkunst sind für fünf Abende gebucht. Und auch an die jüngsten Theaterbesucher haben die Veranstalter gedacht: Denn der Kobold Uggl aus Holzheim wird seinen Weg auf die Peichinger Bühne finden. Und so sieht das Programm im Einzelnen aus:

20. September, 19.30 Uhr: Tom Schmids Kloane Bagage mit „Des werd scho wieda...“. Die bayerische Mundart-Band Kloane Bagage verbindet in ihren eigenen Songs Tradition mit Moderne – von rockigem Blues über gefühlvolle Balladen bis hin zu schrägem Humor – und begeistert mit musikalischer Vielfalt und schlagfertiger Moderation von Tom Schmid. Ein Abend, der Emotionen, Witz und echte bayerische Lebensfreude verspricht.

18. Oktober, um 19.30 Uhr: Gruppe Namenlos mit „Heid so - moing so“. Vier Gaudimädels und zwei Gaudiburschen präsentieren mit Witz, Musik und Theater ihr drittes Programm. Das Kabarett ist bunt, schräg und voller Lebensfreude. Mit vielseitigen Instrumenten, originellen Kostümen und selbstgeschriebenen Liedern wie „I war´s ned“ nehmen sie den Alltag humorvoll auf die Schippe und sorgen für beste Unterhaltung.

15. November, 19:30 Uhr: Matthias Matuschik und Franz Breitsameter mit „Schluss mit dem Lachkräftemangel“. Zwei Altbayern, ein Ziel: Lachen bis zur Atemnot. Matthias Matuschik (Oberpfälzer aus Weiden) und Franz Breitsameter (Pöttmes) liefern mit ihrem gemeinsamen Programm einen Abend voller Humor, Musik und Wortwitz – frech, spontan und garantiert nicht massenkompatibel, aber umso unterhaltsamer.

17. Januar 2026, 19.30 Uhr: Roland Hefter mit „So lang´s no geht“. Seit über 30 Jahren steht Roland Hefter auf der Bühne und begeistert mit Liedern und Geschichten voller Lebensweisheit, Heimatliebe und bayerischem Dialekt – stets weltoffen, ehrlich und nah am Publikum. Auch in seinem neuen Programm „So lang’s no geht“ erzählt er mit eingängigen Melodien von Höhen und Tiefen des Lebens, bleibt dabei authentisch und sorgt für unvergessliche Abende.

22. Februar 2026: Die Ugglbühne aus Holzheim präsentiert eine Geschichte um den Waldkobold Uggl und seine Freunde. Die Marionetten-Spielerinnen nehmen Groß und Klein mit zu einem neuen Abenteuer voller spannender Momente und mitreißender Musik. Das Programm steht noch nicht fest, eins ist jedoch klar: Uggl wird auch diesmal die ganze Familie begeistern. (AZ)