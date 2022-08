Betriebsunfall: Mann werden Teile von zwei Fingern abgetrennt

Ein 58-jähriger Arbeiter greift in eine Maschine, die mit Messerscheiben ausgestattet ist. Offenbar hatte er zuvor die Sicherungseinrichtungen umgangen.

In einer Firma im Holzheimer Ortsteil Pessenburgheim ist es am Donnerstag zu einem schweren Betriebsunfall gekommen. Ein 58-jähriger Arbeiter griff mit seiner rechten Hand in einen Portionierer, der zur Verarbeitung von Vogelfutter mit einer kreisrunden, schnelllaufenden Messerscheibe ausgestattet ist. Dabei umging der 58-Jährige die an der Maschine angebrachten Sicherungseinrichtungen. Durch den Kontakt mit der Messerscheibe kam es zur Amputation des ersten Gliedes des kleinen Fingers und zur Teilamputation des Ringfingers seiner rechten Hand. Der Geschädigte wurde nach ärztlicher Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Da zunächst eine eingeklemmte Person als Einsatzgrund gemeldet wurde, waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Münster, Baar, Riedheim/Stadel mit insgesamt 27 Rettungskräften vor Ort.