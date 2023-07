Mann verletzt sich bei Unfall im Wald schwer

Bei Waldarbeiten nahe Pessenburgheim erfasst ein Traktor einen Mann. Der hat Glück, dass Hilfe kommt.

Bei Waldarbeiten östlich des Holzheimer Ortsteils Pessenburgheim hat sich am Dienstagvormittag ein 62-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen.

Der Landwirt war laut Polizei alleine in den Forst gefahren. Gegen 9.45 Uhr stieg er von seinem Traktor, um etwas auszuladen. Offensichtlich war der Schlepper aber nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert. Das Fahrzeug setzte sich auf dem leicht abschüssigen Gelände in Bewegung und erfasste den Mann. Der wurde schwer am Bein verletzt und blieb hilflos liegen.

Ein Nachbar findet zufällig das Opfer im Wald

Glücklicherweise, so die Polizei, habe zufällig ein Nachbar, der sich ebenfalls im Wald aufhielt, das Opfer gefunden und den Rettungsdienst verständigt. Nach der Erstversorgung der blutenden Beinverletzung wurde der 62-Jährige per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (AZ)