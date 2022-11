Verstopfte Presse setzt Fabrikhalle in Pessenburgheim in Brand

Heu hatte wohl die Maschine blockiert und heiß laufen lassen. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

In der Fabrikhalle wurde am Mittwochabend Heu auf einem Förderband in eine Presse gefahren, wie der Juniorchef des Unternehmens der Polizei mitteilte. Dort kam es zu einer Verstopfung. Die Maschine lief heiß. Erst fing das Heu Feuer, dann das Förderband.

Die Feuerwehren im nächtlichen Einsatz in Pessenburgheim. Foto: Manuel Wenzel

Schnell waren die Feuerwehren aus Holzheim, Pessenburgheim und Münster vor Ort und konnten den Brand löschen. Danach musste laut Polizei die stark verrauchte Halle mit Geräten der Feuerwehr belüftet werden.

Keine Verletzten, aber der Schaden in Pessenburgheim ist fünfstellig

Verletzt wurde niemand. An Maschine und Förderband und durch das verbrannte Heu entstand ein Schaden von 10.000 Euro. (AZ)