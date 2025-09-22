Peta fordert nach Angriff in Tapfheim einen Hunde-Führerschein

Am Mittwochabend attackierte ein Hund eine Fünfjährige in Tapfheim (wir berichteten). Das Kind wurde in der Folge ins Donau-Ries-Klinikum gebracht, wobei sich die Verletzungen als nicht schwerwiegend herausstellten. Als Reaktion auf den Vorfall fordert die Tierschutzorganisation Peta die Einführung eines Hundeführerscheins von der Staatsregierung. Der Beißvorfall sei nur einer von vier Vorfällen innerhalb weniger Tage in Bayern, bei denen andere Lebewesen verletzt oder gar getötet worden seien. „Viele Menschen haben Schwierigkeiten, das Verhalten, die Signale und die Körpersprache von Hunden richtig zu interpretieren und zu verstehen. Besonders Kinder können derartige Gefahrensituationen niemals selbstständig einschätzen und hier auch keine Verantwortung übernehmen. Deswegen sollten sie nicht ohne Unterstützung von Erwachsenen mit den Vierbeinern spazieren gehen“, so Jana Hoger, Tierpsychologin und Fachreferentin bei PETA. „Unabhängig davon, ob ein Hund einer ‚Rasse‘ angehöre oder ein ‚Mix‘ sei – jeder Hund, der falsch gehalten, missverstanden oder schlecht behandelt wird, könne potenziell für Mensch und Tier gefährlich werden.

Mädchen war bei Hunde-Attacke mit anderen Mädchen in Tapfheim unterwegs

Der Hundeführerschein sieht laut Peta vor, dass künftige Halter bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, in dem sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend folge für Halter und Hund ein gemeinsames, obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule. Ein solcher Nachweis könne sicherstellen, dass Menschen, die Hunde halten, fachkundig mit dem Tier umgehen und die Signale des Vierbeiners richtig deuten. Eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Halter sei unerlässlich, um Beißvorfälle zu verhindern. Einen solchen Führerschein gibt es beispielsweise in Niedersachsen.

Bei dem Vorfall in Tapfheim waren das Mädchen gegen 18 Uhr mit zwei weiteren Kindern in einem Siedlungsgebiet unterwegs. In der Straße Meisteräcker kam aus einem Grundstück ein Kind mit zwei angeleinten Vierbeinern heraus. Einer der Hunde sprang die Fünfjährige gezielt an und biss ihr in den Bauch und in die Hand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen gegen die Hundehalterin.