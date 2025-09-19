Icon Menü
Peter Schermbacher: Neuer Bürgermeisterkandidat für Monheim plant frischen Stil

Monheim

Peter Schermbacher will Monheims Rathauschef werden

Peter Schermbacher kandidiert für das Bürgermeisteramt in Monheim. Was ihn dazu bewogen hat und was er in der Jura-Stadt ändern will.
Von Thomas Unflath
    Peter Schermbacher ist der vierte Kandidat für das Amt des Monheimer Bürgermeisters. Der 47-Jährige wird von der SPD und der Wählergruppe "Bürger für Monheim" unterstützt
    Das Rennen um den Posten des Bürgermeisters in Monheim bei der bevorstehenden Kommunalwahl im März verspricht Spannung: In dieser Woche hat nun mit Peter Schermbacher ein vierter Kandidat angekündigt, sich für das Amt als Stadtoberhaupt zu bewerben. Schermbacher war politisch bisher nicht aktiv, möchte aber genau mit diesem Blick von außen einen frischen und unvoreingenommenen Stil mitbringen.

