Peter Schermbacher will Monheims Rathauschef werden

Das Rennen um den Posten des Bürgermeisters in Monheim bei der bevorstehenden Kommunalwahl im März verspricht Spannung: In dieser Woche hat nun mit Peter Schermbacher ein vierter Kandidat angekündigt, sich für das Amt als Stadtoberhaupt zu bewerben. Schermbacher war politisch bisher nicht aktiv, möchte aber genau mit diesem Blick von außen einen frischen und unvoreingenommenen Stil mitbringen.

