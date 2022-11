Die "neuen" Mehlprimeln auf der Bühne des Zehentstadels

Die neu formierten Kaisheimer "Mehlprimeln" gastieren in Pfaffenhofen an der Zusam. Reiner Panitz und Tochter Flavia, die sich nach dem Tod von Dietmar Panitz zusammengetan haben, sind am Samstag, 12. November, 20 Uhr, auf der Bühne des Zehentstadels zu erleben. Flavia Panitz, aufgewachsen in der musikalischen Tradition der Mehlprimeln, entführt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Hackbrett auf die grüne Insel Irland und in die Weiten des Wilden Westens. Und Reiner Panitz steuert virtuose Gitarrenklänge und humorvoll-satirische Lieder über das Zeitgeschehen bei. Als Duo "Blüte und Stiel" präsentieren die beiden "die Mehlprimeln in neuer Form" und begeistern mit alten und neuen, lyrischen und lustigen, schrägen wie auch skurrilen Texten und Liedern das Publikum. Für beste Unterhaltung im Stile der Mehlprimeln und Biermösl sorgt diese Vater-Tochter-Kombination im heimeligen Zehentstadel. Die Kleinkunstbühne Lauterbach bietet Karten im Vorverkauf in der Stadtapotheke Wertingen, bei Lotto Eisele in Buttenwiesen, im Naturladen Beutmüller in Meitingen und telefonisch unter 08274/691622 an. (AZ)