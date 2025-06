Verkauf des Pfarrzentrums Rain: Pfarrei reagiert auf Kapitalismus-Vorwurf

Der Verkauf des Pfarrzentrums in Rain ist ein Thema, das Interesse in der Bevölkerung auslöst und auch auf politischer Ebene diskutiert wird. Schließlich hat das großzügige Anwesen ortsbildenden Charakter im Herzen der Stadt Rain. Die Fraktionssprecher im Rainer Stadtrat nahmen jüngst gegenüber unserer Redaktion Stellung zur Frage, ob sie sich den Kauf durch die Stadt Rain vorstellen können. Dabei wurde unter anderem auch Kritik an der Haltung der Kirche geübt.

Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Martin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis