Pflegekraft als Dieb in Seniorenheim entlarvt

Eine Pflegekraft in Ausbildung hat in einem Seniorenheim in Donauwörth wohl über einen längeren Zeitraum seinen Arbeitgeber sowie Bewohnerinnen und Bewohner bestohlen. Die Leitung des Heims meldete sich bei der Polizei, weil das Verschwinden von Geld und diverser Pflege- und Hygieneprodukte auffiel.

Nach umfangreichen Nachforschungen gelang es der Inspektion in Donauwörth, einen 27-Jährigen als Tatverdächtigen zu ermitteln. Bei einer Durchsuchung von dessen Zimmer in einer Wohneinrichtung kam umfangreiches vermeintliches Diebesgut zum Vorschein. Die Beamten stellten es sicher. Die Beute hat einen Wert im vierstelligen Euro-Bereich. (AZ)