Phishing-Mail: Betrüger heben 1200 Euro von Konto eines Opfers aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries ab

Donauwörth

Betrüger heben 1200 Euro von Konto ab

Ein Mann aus einer Gemeinde im südlichen Landkreis Donau-Ries fällt auf eine sogenannte Phishing-Mail herein. Die Polizei ermittelt.
    Betrüger haben einen Mann aus einer Gemeinde im südlichen Landkreis Donau-Ries hereingelegt. Das Opfer erhielt der Polizei zufolge am Dienstag eine sogenannte Phishing-Mail. In dem Glauben, dass diese vom Zahlungsdienstleister PayPal stammt, klickte der E-Mail-Empfänger auf den darin enthaltenen Link und gab zusätzlich einen Verifizierungscode ein.

    In der Folge autorisierte der Mann eine unberechtigte Transaktion von seinem Konto in einer Höhe von knapp 1200 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth ermitteln wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten sowie des Betrugs. (AZ)

