Unfall auf der B 25: Autofahrerin übersieht 40-Tonner

Auf der B25 bei Ebermergen sind am Donnerstagvormittag ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Die Pkw-Fahrerin, die laut Polizei den Unfall verursachte, kam vergleichsweise glimpflich davon. Die Bundesstraße musste für rund eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Dies führte zu einem Stau.

Der Pkw kracht in die Seite des Sattelzugs

Nach Erkenntnissen der Beamten wollte die 76-Jährige um etwa 9.30 Uhr an der Anschlussstelle Ebermergen/Brünsee nach rechts auf die B25 in Richtung Harburg einbiegen. Dabei übersah die Rentnerin wohl völlig einen Sattelzug, der von Donauwörth her kam. In dem Moment, in dem die Frau einbiegen wollte, war der Laster auf ihrer Höhe. Der Pkw krachte gegen die rechte Seite des 40-Tonners. Durch den Aufprall wurde das Auto über die Böschung etwa zehn Meter weit in eine Grünfläche hinabgeschleudert.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock

Dem ersten Anschein zufolge überstand die Fahrerin das Unglück körperlich unversehrt. Sie erlitt einen Schock und konnte den demolierten Pkw selbst verlassen. Neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Ebermergen und Wörnitzstein vor Ort. Sie räumten Trümmerteile von der Straße und leiteten den Verkehr um. Der floss von Donauwörth her über Brünsee nach Harburg. Es kam zu Behinderungen. Die Gegenspur in Richtung Donauwörth blieb frei. Der Lkw-Fahrer konnte noch bis zum Gewerbegebiet Ebermergen weiterfahren. An dem Laster war unter anderem ein Reifen beschädigt. Das Auto barg ein Abschleppdienst.