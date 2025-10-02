Wildunfall: Autofahrer erfasst mindestens ein Reh

Mittwochnacht war ein 54-Jähriger gegen 21.30 Uhr am Steuer seines Autos auf der Kreisstraße DON 20 von Steinbühl Richtung Wemding unterwegs, als er einen Wildunfall hatte. Nach Angaben der Polizei querten unmittelbar nach der Doosquelle zwei Rehe von links die Fahrbahn. Der Wagen erfasste mindestens eines der Tiere frontal. Es entstand Sachschaden in vierstelligen Höhe. Der 54-jährige Mann unverletzt. Die aufnehmenden Beamten informierten den zuständigen Jagdpächter zu einer Nachsuche der verletzten Tiere. (AZ)

