Pkw-Unfall mit Rehen auf der Kreisstraße DON 20: Fahrzeug beschädigt, Fahrer unverletzt

Wemding

Wildunfall: Autofahrer erfasst mindestens ein Reh

Der 54-Jährige war auf der DON 20 nahe der Doosquelle unterwegs, als es passierte. Laut Polizei ist der Sachschaden in vierstelliger Höhe.
    Zwei Rehe querten die Fahrbahn der DON 20, als ein Autofahrer dort unterwegs war. Mindsestens eines der Tiere wurde erfasst.
    Zwei Rehe querten die Fahrbahn der DON 20, als ein Autofahrer dort unterwegs war. Mindsestens eines der Tiere wurde erfasst. Foto: gms, Symbolbild

    Mittwochnacht war ein 54-Jähriger gegen 21.30 Uhr am Steuer seines Autos auf der Kreisstraße DON 20 von Steinbühl Richtung Wemding unterwegs, als er einen Wildunfall hatte. Nach Angaben der Polizei querten unmittelbar nach der Doosquelle zwei Rehe von links die Fahrbahn. Der Wagen erfasste mindestens eines der Tiere frontal. Es entstand Sachschaden in vierstelligen Höhe. Der 54-jährige Mann unverletzt. Die aufnehmenden Beamten informierten den zuständigen Jagdpächter zu einer Nachsuche der verletzten Tiere. (AZ)

